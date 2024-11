Malore Post-Arresto: Il Colonnello Cagnazzo Ricoverato in Ospedale Militare

Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, arrestato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, è stato ricoverato in un ospedale militare in seguito a un malore accusato durante l’arresto.

Drammatico Arresto all’Alba

Nella mattinata dell’8 novembre 2024, quando i carabinieri del ROS hanno bussato alla sua porta per notificare l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, Cagnazzo ha manifestato un malore che ha reso necessario l’immediato trasferimento in una struttura sanitaria militare. L’ordinanza è stata emessa dal GIP Annamaria Ferraiolo del tribunale di Salerno.

Strategia Legale in Evoluzione

L’avvocato difensore Ilaria Criscuolo sta valutando di presentare appello al Riesame, dopo aver raccolto una consistente documentazione sul caso. La legale ha sottolineato che nei mesi precedenti Cagnazzo aveva già collaborato con la procura di Salerno, partecipando a un interrogatorio di dieci ore durante il quale aveva fornito esaustive spiegazioni.

Ondata di Solidarietà sui Social

Sui social network si è registrata una significativa manifestazione di sostegno per il colonnello. “Fai onore al tuo nome, alla tua famiglia e alla nostra città, come hai sempre fatto. Crediamo in te, alla tua rettitudine e onestà. Forza e coraggio Fabio”, scrive una sostenitrice. Altri messaggi recitano: “Affronta anche questa battaglia da ‘Gladiatore’ quale sei, noi tutti crediamo in te” e “Piena fiducia nella giustizia che restituirà a te e alla tua famiglia serenità e credibilità. Un grande servitore dello Stato, impegnato costantemente nella lotta al malaffare con tutte le sue energie.”

Sviluppi Processuali

L’interrogatorio di garanzia è previsto per oggi 9 novembre, ma secondo le indiscrezioni Cagnazzo potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Parallelamente, lunedì è in programma l’interrogatorio dell’altro carabiniere coinvolto nell’indagine, Lazzaro Cioffi, attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

