Drammatica notte a Sabaudia: Carabiniere tenta il suicidio, salvato dai colleghi

Sabaudia, 28 ottobre 2023 – Una notte che avrebbe potuto avere un epilogo tragico si è trasformata in un esempio di solidarietà e prontezza d’intervento delle forze dell’ordine. Giovedì sera, un carabiniere in servizio nella cittadina costiera di Sabaudia, nel cuore del Pontino, ha fatto scattare l’allarme quando è sceso in spiaggia con la sua pistola d’ordinanza, manifestando l’intenzione di porre fine alla propria vita.

Il giovane militare dell’Arma, che stava attraversando una difficile separazione, aveva toccato il punto di non ritorno e sembrava deciso a compiere un gesto estremo. Tuttavia, ciò che sarebbe potuto essere un tragico epilogo si è trasformato in un’incredibile dimostrazione di solidarietà da parte dei suoi colleghi e delle forze dell’ordine intervenute.

LEGGI ANCHE Difesa: Il Ministro Crosetto Incontrerà i sindacati militari, Il Presidente del Consiglio il Cocer

Appena è stato dato l’allarme, diversi equipaggi di carabinieri sono stati inviati sul posto in tutta fretta, bloccando la strada litoranea per impedire l’accesso alla spiaggia e stabilire un perimetro di sicurezza. Nel giro di pochi minuti, il contingente di soccorso è cresciuto fino a comprendere circa 50 uomini, tutti determinati a salvare il loro collega in difficoltà.

LEGGI ANCHE Poliziotto punta pistola alla testa di due persone per 200 euro: “Mi hai rubato i soldi, ti sparo”

La situazione era critica, ma la risposta rapida ed efficace ha impedito il peggio. Oltre ai carabinieri, sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno fornito illuminazione sull’arenile per garantire il miglioramento delle condizioni di visibilità. Il personale della capitaneria di porto è intervenuto per disciplinare il traffico locale e garantire la massima sicurezza durante l’operazione di salvataggio. Inoltre, i sanitari del servizio di emergenza 118 si sono posizionati nelle vicinanze, pronti a intervenire al minimo segnale di necessità.

LEGGI ANCHE L’Arma dei Carabinieri assume la Presidenza dell’Associazione Internazionale delle Gendarmerie. Passaggio di consegne a Madrid

La trattativa con il carabiniere in difficoltà è stata lunga e delicata, durando per l’intera nottata. Le ore si sono susseguite infinite, tra lampeggianti blu e sirene, posti di blocco e chiusure al traffico. Tuttavia, la determinazione e l’empatia dei colleghi hanno alla fine portato al successo: il carabiniere in crisi è stato persuaso a desistere dal suo intento e disarmato in sicurezza.

Il carabiniere in difficoltà è stato immediatamente sottoposto a cure mediche e supporto psicologico per affrontare la sua situazione personale.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI