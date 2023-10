L’Arma dei Carabinieri assume la Presidenza dell’Associazione Internazionale delle Gendarmerie. Passaggio di consegne a Madrid

Viaggio a Madrid per il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, ricevuto presso l’ambasciata italiana dal capo della missione diplomatica Giuseppe Buccino Grimaldi, dai funzionari diplomatici e dai militari in servizio in Spagna. L’obiettivo principale della missione è la partecipazione, prevista per domani, alla riunione della Fiep, lïAssociazione Internazionale delle Gendarmerie e Forze di polizia a statuto militare, in cui verrà segnato il passaggio della presidenza tra la Guardia Civil spagnola e l’Arma dei Carabinieri (che presidierà il gruppo nel 2024).

La Fiep, fondata nel 1994 dalla Gendarmeria Nazionale francese, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Civil spagnola e la Guarda Nacional Republicana portoghese, conta oggi quali membri: Turchia, Paesi Bassi e Marocco, Romania, Argentina e Cile, Giordania, Qatar, Tunisia, Ucraina, Palestina, Brasile e Gibuti, Kuwait e Senegal. La riunione del 25 ottobre segnerà parimenti l’ingresso di San Marino in questa associazione, che mira all’ampliamento e al rafforzamento delle relazioni tra i partner.

La missione di Luzi a Madrid, afferma una nota dell’ambasciata italiana, ha inoltre “confermato la rilevanza dei rapporti bilaterali fra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia Civil, come dimostrato da importanti iniziative di collaborazione bilaterale decennale”, ad esempio sui canali Europol e Interpol, nei settori della lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e al traffico di sostanze stupefacenti, la cooperazione nei settori del cybercrime e cybersecurity e in quanto a sicurezza per i turisti.

