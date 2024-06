Lutto nella Polizia di Carrara: Addio ad Alessandro Giandomenici

Un profondo lutto ha colpito la comunità di Carrara e la Polizia di Stato in seguito alla tragica scomparsa dell’agente Alessandro Giandomenici, 53 anni. L’uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 giugno a Massa, mentre era in sella alla sua motocicletta diretto verso Carrara.

Secondo una prima ricostruzione, Giandomenici si è scontrato con un’automobile e l’impatto è stato fatale nonostante i tempestivi soccorsi prestati dagli automobilisti e dai passanti. I tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati vani, e l’agente è deceduto sul posto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Municipale.

La tragica notizia ha gettato nello sconforto i colleghi e l’intera comunità di Carrara. Giandomenici lascia la compagna Sabrina e due figli, a cui va il cordoglio dell’intera città. Grande appassionato di motociclismo, era conosciuto e amato anche nella cerchia degli “Apuana Bikers”, con i quali condivideva l’amore per le due ruote e organizzava escursioni ed eventi.

“Ci hai lasciato ad aspettarti, con un ‘arrivo’ che abbiamo letto mille volte e mai smetteremo di farlo,” si legge in un commosso post sulla pagina Facebook del gruppo. “Sei stato speciale e nessuno di noi, MAI, riuscirà a dimenticarti.”

Giandomenici era appena tornato da un viaggio in Normandia, dove aveva partecipato alle commemorazioni del D-Day insieme a suo figlio, visitando i luoghi dello sbarco alleato del 6 giugno 1944. Un’esperienza che avrebbe dovuto essere solo l’inizio di un’estate spensierata, tragicamente interrotta.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio per le pratiche di rito e l’eventuale disposizione dell’autopsia. La città di Carrara e il Corpo di Polizia sono in lutto per la perdita di un agente esemplare e di un grande appassionato di moto, le cui passioni hanno trovato una fine troppo prematura.

