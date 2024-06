L’ultimo saluto a Claudio Graziano. Un picchetto d’onore ha reso gli ultimi onori al generale

Per rendere omaggio all’illustre militare, piazza della Repubblica è stata chiusa al traffico, consentendo lo schieramento di tutti i corpi dell’Esercito con le massime cariche dei corpi d’armata davanti alla basilica. Un picchetto d’onore ha reso gli ultimi onori al generale.

Tra le autorità presenti, spiccavano il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, i ministri Guido Crosetto (Difesa), Antonio Tajani (Esteri) e Matteo Piantedosi (Interno), il presidente del Senato Ignazio La Russa, il senatore Maurizio Gasparri e Luigi Di Maio, rappresentante UE per la regione del Golfo.

Nell’omelia, monsignor Marcianò ha ricordato Graziano come “un uomo saggio” e “un militare la cui vita è diventata presto stella non solo per il militare ma anche per l’Italia per l’Europa”. Ha anche menzionato il profondo legame tra Graziano e la moglie Marisa Lanucara, scomparsa nel 2023.

Graziano, 70 anni, torinese di nascita e formatosi all’Accademia Militare di Modena, ha avuto una carriera illustre. Ha guidato missioni militari in Afghanistan e Libano, è stato Capo di Stato maggiore della Difesa dal 2015 al 2018, presidente del Comitato militare dell’Unione Europea e, dal maggio 2022, presidente di Fincantieri.

La sua scomparsa, avvenuta lunedì nella sua abitazione romana, ha suscitato cordoglio in tutto il paese. Il Presidente Mattarella lo ha ricordato come “generoso e leale uomo delle istituzioni”, mentre la Premier Meloni ha espresso il suo shock, definendolo “un integerrimo servitore dello Stato”.

La morte di Graziano, trovato con accanto una pistola e un biglietto, ha lasciato attoniti molti, come sottolineato da monsignor Marcianò durante la cerimonia. Il generale sarà sepolto nel cimitero romano del Verano, accanto alla moglie Marisa.