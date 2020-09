Londra, poliziotto ucciso in commissariato: detenuto gli ha sparato un colpo di pistola

Sangue in un commissariato di Croydon, sobborgo meridionale di Londra, dove un poliziotto è stato ucciso stanotte con un colpo di pistola sparato da un 23enne in stato di detenzione, a quanto riferisce la Bbc.

Il poliziotto, soccorso immediatamente, è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. Resta da chiarire come l’arrestato – rimasto a sua volta ferito gravemente, ma non è ancora chiaro come – sia riuscito a mettere mano a un’arma da fuoco nella stazione di polizia. L’episodio appare per ora riconducibile a un fatto di criminalità comune.