L’Iran compra dalla Cina batterie di missili terra-aria dopo il cessate il fuoco con Israele

Vale la pena ricordare, infatti, che la Cina è il maggiore importatore di petrolio iraniano. L’Agenzia per l’informazione sull’energia statunitense ha ipotizzato in un rapporto dello scorso maggio che quasi il 90 per cento delle esportazioni di greggio e condensato dall’Iran hanno come destinazioni i porti cinesi, spiega “Middle East Eye”. Un funzionario arabo ha riferito, a condizione di anonimato, che i Paesi della regione alleati degli Stati Uniti sarebbero a conoscenza degli sforzi di Teheran per rafforzare le sue difese aeree.

