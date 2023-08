Licenza Straordinaria Speciale di Trasferimento per il Personale Militare: Lineamenti e Disposizioni

L’istituto della Licenza Straordinaria Speciale di Trasferimento rappresenta un importante elemento nell’ambito delle Forze Armate, garantendo al personale militare la possibilità di affrontare in modo agevole le esigenze connesse ai trasferimenti sul territorio nazionale e all’estero. Questo articolo esplorerà i dettagli e le disposizioni chiave di questo istituto, focalizzandosi su diverse situazioni e categorie di personale.

1. Trasferimento in Territorio Nazionale

Nel contesto dei movimenti interni all’Italia, la Licenza Straordinaria Speciale di Trasferimento viene concessa in base a variabili come lo stato civile, la famiglia a carico e l’anzianità di servizio. I criteri delineati includono:

Durata della Licenza: La licenza di trasferimento per la riorganizzazione familiare e il trasloco varia da 10 a 20 giorni, a seconda della situazione del personale coinvolto. 20 giorni per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio. 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio

Definizione di Sede di Servizio: la circolare chiarisce che la sede di servizio è l’area geografica in cui il militare presta solitamente servizio. Per la Marina Militare, il concetto di sede di servizio può includere anche la sede di assegnazione, specialmente in caso di destinazioni su unità navali.

Esclusioni e Eccezioni: La licenza di trasferimento non è concessa se il movimento avviene tra due reparti/enti situati nella stessa sede di servizio. Tuttavia, se problemi relativi al trasloco e alla riorganizzazione familiare sorgono comunque, il Comandante di corpo può concedere una licenza straordinaria in casi debitamente documentati.

Definizione di Trasloco e Riorganizzazione Familiare: I concetti di trasloco e riorganizzazione familiare vanno oltre il semplice movimento di mobili e masserizie. Comprendono anche il cambio di abitazione con tutte le relative implicazioni anagrafiche e materiali.

2. Disposizioni per la Licenza di Trasferimento

Questo paragrafo fornisce dettagli sul processo di richiesta e concessione della licenza di trasferimento:

Richiesta e Concessione: La richiesta della licenza deve essere presentata al Comandante del reparto/ente in cui il militare presta servizio al momento dell’ordine di trasferimento. Il Comandante valuterà le esigenze e potrà anche frazionare o differire la licenza in base alle necessità.

Tempistiche e Modalità: La licenza deve essere fruita entro tre anni dall’effettuazione del trasferimento e prima di un nuovo trasferimento in una diversa sede di servizio. È calcolata in giorni calendariali ed è cumulabile con la licenza ordinaria, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio.

Promozioni e Ruoli: La licenza è concessa anche al personale che passa a un diverso ruolo o grado superiore a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato, quando il trasferimento è accompagnato da trasloco o riorganizzazione familiare.

3. Trasferimento all’Estero

Questo paragrafo si concentra sulla licenza di trasferimento in caso di servizio all’estero, considerando i requisiti e la durata della licenza:

Durata della Licenza all’Estero: La licenza di trasferimento all’estero è concessa in base a criteri simili a quelli nazionali, ma con durate leggermente maggiori. La possibilità di concessione varia a seconda dello stato civile, della famiglia a carico e dell’anzianità di servizio. 30 giorni al personale coniugato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio. 20 giorni al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.

Pianificazione dei Trasferimenti: Gli organismi responsabili dell’impiego delle Forze Armate devono pianificare i trasferimenti all’estero in modo da consentire al personale militare di fruire della licenza straordinaria speciale di trasferimento per le esigenze connesse al cambiamento di destinazione geografica.

La Licenza Straordinaria Speciale di Trasferimento rappresenta un meccanismo cruciale per garantire la flessibilità e la tranquillità del personale militare durante i trasferimenti. I dettagli e le disposizioni delineate in questo articolo assicurano un quadro chiaro e uniforme per l’applicazione di questo istituto, sia per i trasferimenti sul territorio nazionale che all’estero.

