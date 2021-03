L’Arma dei carabinieri piange la perdita del Luogotenente Baldassarre

L’Arma dei carabinieri piange un’altra vittima per Covid. Ecco la nota dell’Arma.

“Il Lgt Baldassarre Nero era un punto di riferimento per tutta la Stazione di Macerata Campana (CE), che guidava con impegno e dedizione. Il Covid19 lo ha portato via e tutta l’Arma dei Carabinieri oggi piange la perdita di questo collega, che per la sua abnegazione era stato decorato con Medaglia d’Argento al valore dell’Arma nel 2012. A proprio rischio, fermò un uomo armato di pistola che minacciava i passanti. Di lui resterà sempre il ricordo vivido e sentito. Ciao Baldassarre!: