La Russia starebbe producendo droni d’attacco in Cina, la notizia preoccupa l’UE

Le relazioni tra l’Unione Europea e la Cina stanno attraversando una fase di crescente tensione a causa di un recente rapporto che suggerisce una collaborazione militare tra Russia e Cina. Secondo fonti diplomatiche europee, la Russia starebbe producendo droni d’attacco in territorio cinese, sollevando serie preoccupazioni all’interno dell’UE riguardo al ruolo di Pechino nel conflitto ucraino.

Le rivelazioni del rapporto

Il rapporto, citato da funzionari europei, indica che la Russia starebbe producendo centinaia di droni d’attacco in una fabbrica situata nella regione dello Xinjiang, in Cina occidentale. Questi velivoli senza pilota sarebbero poi utilizzati nelle operazioni militari in Ucraina, aggirando così le sanzioni internazionali imposte a Mosca.

Reazione dell’Unione Europea

L’UE ha espresso forte preoccupazione per queste rivelazioni. Peter Stano, portavoce della Commissione Europea per gli affari esteri, ha dichiarato che l’Unione sta esaminando attentamente la situazione e che, se confermata, rappresenterebbe un significativo cambiamento nella posizione della Cina riguardo al conflitto in Ucraina.

Implicazioni diplomatiche

Questa notizia potrebbe avere gravi ripercussioni sulle relazioni UE-Cina, già tese per questioni commerciali e di diritti umani. L’eventuale coinvolgimento diretto della Cina nel supporto militare alla Russia potrebbe portare a una riconsiderazione delle politiche europee nei confronti di Pechino, inclusa la possibilità di sanzioni economiche.

La posizione della Cina

Finora, la Cina ha mantenuto una posizione ufficiale di neutralità nel conflitto ucraino, pur rafforzando i legami economici e diplomatici con la Russia. Pechino ha ripetutamente negato di fornire assistenza militare a Mosca, sostenendo di promuovere il dialogo e una soluzione pacifica alla crisi.

Conseguenze globali

Se confermate, queste accuse potrebbero avere ripercussioni ben oltre le relazioni UE-Cina. Gli Stati Uniti e altri alleati occidentali potrebbero unirsi all’UE nell’adottare una linea più dura nei confronti di Pechino, portando a un’ulteriore polarizzazione dello scenario geopolitico globale.

