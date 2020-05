La moglie del sergente Saglimbene "Ha una grave complicazione, ma combatte da vero guerriero. Vuole lottare fino alla fine e io con lui" - INFODIFESA

“Gianpiero il 29 ha avuto una grave complicazione ai reni e vescica, che in seguito miracolosamente si è risolta quasi completamente, se non fosse che uno dei due reni è rimasto un po’ affaticato. La malattia ha continuato il suo lavoro, anche perché per varie complicanze, la chemioterapia è stata assunta per meno di un mese, a singhiozzo”.

Barbara Rado aggiorna sui social sullo stato di salute del marito, il militare di San Severo Gianpiero Saglimbene. Molti ricorderanno le battaglie dell’uomo contro una rara forma di sarcoma. Il sanseverese ha soggiornato per molte settimane a New York per sottoporsi alle cure di un luminare asiatico. Poi il ritorno in Italia, dove continua a combattere.

“Anche se i protocolli che i medici propongono sono purtroppo i medesimi dello scorso anno (nello stesso periodo) e cioè che non c’è nulla da fare, a parte l’accompagnamento alla morte con alcuni farmaci; lui è riuscito a dire, seppur con un filo di voce, che intende continuare a lottare per la sua vita fino alla fine! È inutile dirvi il mio pensiero, già lo immaginerete, ma per chi ancora non lo sa; intendo combattere fino alla fine con lui e per lui, affinché gli venga dato il sostegno per continuare la sua lotta. Nessuno può togliere il diritto alla vita, il diritto di scegliere se combattere o mollare. Finché lui lo vorrà. A voi tutti, chiedo umilmente di pregare per lui”.