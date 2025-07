La Marina Militare piange la scomparsa del Capo di 3ª Classe Vincenzo Gorgoglione di soli 35 anni

La Marina Militare annuncia la prematura scomparsa del Capo di 3ª Classe Vincenzo Gorgoglione, 35 anni, originario di Policoro in Basilicata.

Così Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto: “A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Capo di 3^ Classe Vincenzo Gorgoglione della Marina Militare, mancato a causa di un malore mentre prestava servizio in navigazione con la sua unità navale nel Mediterraneo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi della Marina Militare”.

Anche il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio Enrico Credendino, ha espresso il proprio cordoglio personale e quello di tutta la Marina ai familiari del sottufficiale, venuto a mancare nella giornata odierna.

Da quanto si è appreso, il maresciallo Vincenzo Gorgoglione si trovava a bordo di Unità in navigazione quando, prima della mezzanotte, lo ha colto un malore. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono state effettuate in modo continuativo dallo staff medico di bordo ma purtroppo non è stato possibile salvarlo.