La Maddalena, giovane ufficiale della Marina Militare perde la vita sugli scogli con il gommone

La Maddalena – Una notte in mare si è trasformata in tragedia per il giovane ufficiale di Marina Pietro Stipa, 26 anni, originario dell’Argentario e in servizio presso il Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) con base sull’isola de La Maddalena.

La Maddalena, ufficiale di Marina perde la vita sugli scogli con il gommone

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 di questa mattina il militare ha deciso di uscire in gommone con la fidanzata, che vive a La Maddalena, per un giro nelle acque dell’arcipelago. Pochi minuti dopo aver lasciato il porto, per cause ancora da accertare, il natante è finito sugli scogli che affiorano davanti all’isolotto di Santo Stefano, un passaggio insidioso ben noto agli abitanti del luogo.

Nonostante la sua esperienza di uomo di mare e la conoscenza approfondita dei fondali dell’arcipelago maturata durante il servizio in Marina, l’impatto con le rocce è stato fatale per il 26enne. Stipa è stato sbalzato fuori dal gommone e nella caduta ha battuto con violenza la testa, perdendo i sensi e finendo in acqua, dove è annegato.

A dare l’allarme è stato un passante sul molo che ha udito il fragore dell’urto del gommone contro le rocce. In pochi minuti una motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto il luogo dell’incidente, trovando la ragazza in stato di shock ma illesa. È stata lei a segnalare ai soccorritori la presenza a bordo del fidanzato. Le ricerche del disperso sono proseguite per circa un’ora, al termine delle quali il corpo del giovane ufficiale è stato ritrovato sul fondale e recuperato.

