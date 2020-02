La Difesa pignorata non può pagare gli stipendi ai militari. Il ministero non ha pagato le bollette e i giudici bloccano i conti

L a Difesa non paga le bollette di luce, acqua e gas e, allora, arriva il pignoramento dei conti. Venerdì scorso a tutti i militari impegnati in missioni di lungo corso all’estero, ovvero addetti militari, personale che lavora nelle ambasciate o che sta facendo corsi fuori dall’Italia è arrivata la comunicazione che dal 24 gennaio scorso, a causa di «onerosi vincoli pignoratizi da parte di Poste Italiane che, sommati a quelli già precedentemente apposti, ammontano a circa 22,6 milioni di euro con conseguentemente sconfino di circa 3 milioni di euro rispetto al saldo contabile pari a circa 19,6 milioni di euro» le indennità di missione non potranno essere pagate.

Il SIAM – si legge in un comunicato del Sindacato Aeronautica Militare – esprime sconcerto in quanto il Ministero della Difesa non potrà pagare gli stipendi del personale militare impiegato all’estero e le indennità di missione a causa dei conti correnti pignorati. Infatti in una lettera emessa dallo stesso Ministero si dichiara che i propri conti correnti sono stati pignorati per oltre 22 milioni di euro poichè creditore verso varie Società alle quali non ha pagato le bollette di energia elettrica, acqua e gas . Situazione che appare fin da subito di una gravità inaudita e senza precedenti!

Il SIAM ammonisce il Ministero della Difesa per la sua grave ed incosciente condotta che procurerà danno economico alle migliaia di militari che lavorano all’estero e che devono affrontare importanti spese di vitto e alloggio. Non è giusto che le inadempienze del Ministero della Difesa debbano ricadere sulla testa dei colleghi che ogni giorno lavorano per lo Stato. Non è la prima volta che l’amministrazione sopperisce alle sue carenze mettendo le mani in tasca al personale (vedasi mancati pagamenti di anticipi del personale in missione, tagli alle condizioni alloggiative del personale in missione, ecc.). Una brutta abitudine che si deve interrompere una volta per tutte.

Chiediamo – conclude il SIAM – un urgente intervento del Governo Italiano per trovare immediatamente le risorse per gli stipendi dei nostri colleghi all’estero che non possono permettersi nemmeno un giorno di ritardo nel pagamento degli emolumenti spettanti. Una vergogna nazionale se la situazione non viene risolta in tempi brevi.