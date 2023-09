Crosetto al trilaterale con Regno Unito e Giappone: “Il Gcap è un programma fondamentale”

Crosetto ha lodato il livello tecnico dei tre Paesi impegnati nel Gcap, spiegando che all’inizio del prossimo anno potrebbero essere concluse tutte le trattative e tutti i discorsi che riguardano l’allocazione e la tecnologia del lavoro. Roma, Londra e Tokyo intendono concordare una proposta che risponda alle esigenze dei tre Paesi in termini di autonomia, dimensioni, sistemi d’arma, prestazioni e altre caratteristiche del futuro velivolo. “Stiamo costruendo tecnologie che concretizzeremo nella realizzazione di un aereo, ma che poi avranno un’applicazione varia e di cui beneficeranno settori che non hanno nulla a che fare con l’aeronautica e con la difesa”. Proprio in questo contesto, Crosetto ha rivelato che il programma per un nuovo velivolo di sesta generazione di Italia, Regno Unito e Giappone potrà allargarsi anche ad altri Paesi amici: “Uno dei motivi per cui stiamo facendo questa produzione è per avere poi dei partner futuri. Non abbiamo quindi escluso di avere dialoghi commerciali con nessuna nazione”.

L’incontro è servito anche per rafforzare il rapporto che lega l’Italia al Regno Unito e al Giappone. E sebbene la guerra in Ucraina non sia stata tra le tematiche affrontate durante la trilaterale con Cartlidge e con Serizawa, durante un punto stampa all’ambasciata d’Italia a Londra, Crosetto ha auspicato che si presentino presto le condizioni per una soluzione diplomatica in Ucraina che in qualche modo parta da un cessate il fuoco. A Londra il ministro ha anche partecipato al Dsei 2023 (Defence and Security Equipment International), una delle maggiori fiere al mondo dedicate alla difesa e alla sicurezza.