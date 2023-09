“Cnn”: le forze russe ingannate da centinaia di imitazioni di armi a basso costo prodotte da Metinvest

Le forze armate russe hanno distrutto centinaia di imitazioni di obici, radar e sistemi d’artiglieria ucraini appositamente prodotte da Metinvest, una multinazionale ucraino-olandese attiva nei settori minerario e siderurgico. Lo riferisce l’emittente televisiva statunitense “Cnn”, secondo cui l’azienda produce imitazioni a grandezza naturale della maggior parte dei sistemi d’arma utilizzati dalle forze ucraine sul campo di battaglia, inclusi radar controbatteria, obici M777 e D-20 e persino mortai. “Se si tratta di un sistema d’arma utilizzato in Ucraina, è probabile che Metinvest l’abbia copiato o ci stia lavorando all’interno di piccoli hangar (…) ai margini di un vasto sito industriale nell’Ucraina centrale”. Le imitazioni realizzate da Metinvest, che prima del conflitto era il principale colosso metallurgico dell’Ucraina, avrebbero consentito a sofisticati sistemi d’arma forniti dai Paesi occidentali di sopravvivere alla superiorità di fuoco dell’artiglieria russa, concentrando quest’ultima su finti bersagli.

“Cnn” spiega che per limitare i costi, Metinvest ha dovuto compiere scelte precise nell’utilizzo dei materiali: l’impiego del compensato, ad esempio, consente di realizzare sagome che dall’alto possono essere confuse per i sistemi d’arma originali, ma che non producono il segnale termico necessario a “ingannare” le armi russe più sofisticate. D’altro canto, rivestire le imitazioni della quantità sufficiente di metallo produce risultati migliori. “La guerra è un affare costoso, e dobbiamo fare in modo che la Russia spenda più soldi possibile utilizzando droni e missili per distruggere le nostre imitazioni”, ha dichiarato alla “Cnn” un portavoce di Metinvest. L’emittente televisiva cita ad esempio l’obice da 155mm M777, di cui gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina circa 150 esemplari. L’obice ha un prezzo unitario di diversi milioni di dollari, ma Metinvest è in grado di produrne imitazioni non funzionanti ad un prezzo inferiore a mille dollari, utilizzando materiali di riporto come vecchie condutture fognarie in metallo. “Non contiamo il numero di imitazioni che produciamo, ma il numero di quelle distrutte, e questa per noi è la cosa più importante. Più presto vengono distrutte, meglio è per noi”, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che l’azienda fatica a tenere il passo della domanda di nuove contromisure.