La circolare dei Carabinieri sulla licenza straordinaria per motivi sindacali: ecco cosa prevede

La recente circolare n. M_D AB05933 REG2023 0359557 della Direzione Generale per il Personale Militare, datata 19 giugno 2023, ha sollevato un dibattito riguardo all’inclusione del permesso sindacale come “gravi motivi” che possono rientrare nella licenza straordinaria, con un limite massimo di 45 giorni annui. Tale provvedimento, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, apre nuove prospettive per i rappresentanti sindacali all’interno delle Forze Armate. Ecco come l’Arma dei carabinieri ha recepito la circolare di Persomil.

L’ampiamento del concetto di “gravi motivi” nella licenza straordinaria

La circolare riconosce la possibilità di includere il permesso sindacale, previsto dall’art. 9 della legge n. 46 del 2022, tra i motivi considerati “gravi” per la concessione della licenza straordinaria. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei diritti sindacali all’interno delle Forze Armate.

Limiti applicativi e durata della licenza straordinaria

La licenza straordinaria, regolamentata dagli articoli 48 del dPR n. 395 del 1995 e 13 del dPR n. 394 del 1995, prevede un massimo di 45 giorni annui a prescindere dalle cause che legittimano l’accesso all’istituto (p.es. cure termali, riposo medico, congedo parentale a retribuzione piena, etc.) ed è concessa dal Comandante di Corpo subordinatamente alle esigenze di servizio. Tuttavia, l’inserimento del permesso sindacale comporta un limite massimo di nove giorni al mese per sette rappresentanti per ogni APCSM e non possono essere modificati fino all’anno solare successivo.

Procedura per richiedere la licenza straordinaria

Il militare che fa parte dei sette rappresentanti scelti dall’APCSM può richiedere la fruizione del permesso sindacale come parte della licenza straordinaria. La richiesta deve essere presentata al Comandante di Corpo almeno 5 giorni prima (o 48 ore in casi eccezionali), senza la necessità di fornire documentazione aggiuntiva a supporto della richiesta.

Aggiornamenti negli applicativi e pubblicazioni

La circolare prevede l’inserimento della voce “licenza straordinaria per gravi motivi – permesso sindacale” negli applicativi Memoriale/A15. Tuttavia, non verrà aggiornata la pubblicazione C14 a causa della temporaneità dell’istituto.

