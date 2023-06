Putin, generale Bertolini: «Prigozhin da solo non può vincere, servono le forze armate»

«È presto per lanciarsi in speculazioni, la situazione è complicata ma quello che possiamo dire è che la Wagner da sola non può affrontare una guerra civile a meno che non ci sia l’adesione di altre forze armate». È quanto ritiene il generale Marco Bertolini, già comandante del Comando operativo di vertice interforze, su quanto sta avvenendo in queste ore in Russia.«Trarre conclusioni adesso è impossibile e imprudente, la situazione è aperta a qualsiasi conclusione», dice ancora Bertolini.

«Prigozhin da tempo prende posizioni molto dure, per alcuni avevano uno scopo tattico nascosto, in poche parole erano solo una sceneggiata – sottolinea il generale – Le ultime dichiarazioni le fece proprio prima di completare l’occupazione di Bakhmut: sembrava una manovra a uso dei media ma non era così e, con quanto è stato fatto a Rostov, si chiarisce che c’è qualcosa di sostanziale».

«Finora – aggiunge – le prese di posizione di Prigozhin non sembravano indirizzate a Putin, ma alla dirigenza militare come il ministro russo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il generale Valery Gerasimov, quasi fosse una faida interna al mondo militare. Ma la reazione di Putin è stata molto dura, non ha avuto esitazione a parlare di tradimento e di pugnalata alle spalle, vediamo a questo punto cosa succederà».

Secondo Bertolini «La milizia guidata da Evgeny Prigozhin non essendo inquadrata nell’esercito russo è più permeabile a influenze esterne, ma ad oggi è difficile ipotizzare una cosa del genere».

Prigozhin, il commento del generale

«Certamente è strano che una milizia, che è stata protagonista delle azioni più importanti in Ucraina e non solo, cambi all’improvviso posizione – osserva il generale Bertolini – Ciò pone molti interrogativi: bisogna vedere come reagirà la Russia e se ha gli anticorpi rispetto a questa azione che arriva in un momento molto delicato, in cui le operazioni in Ucraina stavano premiando lo sforzo russo».

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!