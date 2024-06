La Cina “svela” la nuova portaerei con catapulta elettromagnetica

La Cina ha ufficialmente dichiarato la sua portaerei Fujian come la più grande nave da guerra a propulsione convenzionale al mondo. Questo annuncio, diffuso dal network statale CCTV, segna un punto di svolta nella corsa agli armamenti navali globale.

Tecnologia all’Avanguardia: La Catapulta che Cambia le Regole

La Fujian, terza portaerei della flotta cinese e prima interamente progettata e costruita nel paese, ha superato le aspettative grazie all’implementazione di una tecnologia finora riservata alle navi a propulsione nucleare: una catapulta elettromagnetica avanzata. Questa innovazione permette un lancio più rapido e frequente degli aerei, aumentando significativamente l’efficienza operativa della nave.

Dimensioni da Record: Un Titano tra le Onde

Con un dislocamento superiore alle 80.000 tonnellate, la Fujian si avvicina alle dimensioni delle superportaerei statunitensi della classe Kitty Hawk. La sua costruzione, iniziata nel 2018 e culminata con il varo nel giugno 2022, rappresenta un salto qualitativo nelle capacità navali cinesi.

Prove in Mare: Il Debutto di un Gigante

Il nome della nave, che richiama la provincia meridionale cinese di fronte a Taiwan, non lascia dubbi sulle intenzioni strategiche di Pechino. La Fujian si configura come uno strumento di proiezione di potenza nel Mar Cinese Meridionale e Orientale, aree di crescente tensione geopolitica.

La portaerei ha recentemente completato la sua seconda prova in mare, dopo un test iniziale di otto giorni a maggio. Questi successi tecnici confermano la rapida evoluzione delle capacità ingegneristiche e militari cinesi.

Strategia e Geopolitica: Le Onde d’Urto della Fujian

L’arrivo della Fujian sulla scena internazionale ha già provocato reazioni. La presenza della portaerei Theodore Roosevelt della Marina degli Stati Uniti in Corea del Sud per esercitazioni trilaterali con il Giappone è stata interpretata come una risposta diretta all’assertività cinese nella regione.

Mentre Pechino celebra questo traguardo tecnologico come simbolo del suo crescente status di superpotenza, gli analisti internazionali valutano le implicazioni di lungo termine per gli equilibri strategici in Asia-Pacifico. La Fujian non è solo una nave da guerra, ma un chiaro messaggio delle ambizioni globali della Cina nel XXI secolo.

