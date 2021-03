Iveco presenta il Medium Tactical Vehicle a IDEX 2021

Iveco Defence Vehicles ha presentato il suo nuovissimo veicolo blindato, l’MTV ( Medium Tactical Vehicle ) , all’International Defence Exhibition Conference (IDEX) 2021, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Questa sarà la futura mobilità tattica blindata delle forze armate olandesi e un altro prodotto dell’azienda da offrire sul mercato internazionale.



L’MTV è stato progettato per combinare un’elevata mobilità tattica, prestazioni fuoristrada e protezione balistica dell’equipaggio, insieme a una grande capacità di carico utile, modularità e capacità di integrazione di sistema garantite in tutte le varianti, al fine di supportare tutti i diversi utenti, sia militari che forze di sicurezza .



Alta affidabilità, facilità di manutenzione e bassi costi del ciclo di vita sono stati requisiti essenziali durante il progetto MTV, guidando la scelta degli assemblaggi principali per componenti con prestazioni e affidabilità comprovate durante l’esecuzione di prove nelle più diverse ed esigenti condizioni ambientali.



La variante utility consiste in un veicolo cabina blindato in grado di utilizzare diversi moduli specializzati nella sezione posteriore, con 550 moduli logistici non schermati prodotti da Dutch Military Vehicles (DMV), una controllata di IVECO, in quattro diverse versioni, comprese le officine di comando e mobili .