Israele ha attaccato l’Iran, nella notte colpiti diversi siti militari. Rappresaglia per attacchi missilistici iraniani

L’attacco israeliano, afferma l’esercito, segue i lanci missilistico-balistici dell’Iran contro Israele del 1° ottobre. L’ffensiva ha interessato “precisi obiettivi militari in Iran”.

L’esercito israeliano afferma che “come ogni altro paese sovrano nel mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere”, a causa “del regime iraniano e dei suoi delegati nella regione che attaccano incessantemente Israele”. “Le nostre capacità difensive e offensive sono completamente mobilitate”, affermano i militari. “Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato d’Israele e il popolo d’Israele”, si conclude. L’attacco israeliano, afferma l’esercito, segue i lanci missilistico-balistici dell’Iran contro Israele del 1° ottobre. “Il regime iraniano e i suoi delegati nella regione hanno attaccato Israele senza sosta dal 7 ottobre, su sette fronti, compresi attacchi diretti dal suolo iraniano”.

L’agenzia nazionale siriana Sana, dopo aver segnalato “suoni di esplosioni” uditi nelle vicinanze della capitale siriana, ha riferito che “Le difese antiaeree dell’esercito siriano hanno intercettato “obiettivi nemici” nelle vicinanze di Damasco. L’annuncio è giunto mentre Israele confermava l’inizio degli attacchi in Iran. “La nostra difesa antiaerea sta affrontando obiettivi ostili nel cielo intorno a Damasco”,così si legge nella nota.

Secondo quanto riporta Fox News, la Casa Bianca è stata informata da Israele poco prima che venisse lanciato l’attacco.

Gli attacchi israeliani, durati diverse ore, hanno preso di mira siti militari iraniani, tra cui batterie di difesa aerea e siti di produzione di missili balistici, utilizzati negli attacchi diretti iraniani contro Israele del 1° ottobre e del 14 aprile. Lo rende noto il sito The Times of Israel, riportando le parole dell’Idf. Gli attacchi sono stati effettuati in diverse ondate in varie zone dell’Iran. L’esercito israeliano afferma che gli attacchi hanno dato “una più ampia libertà di azione aerea in Iran” e che c’è un’ampia gamma di obiettivi che può colpire in future operazioni, se necessario. Si sta valutando una possibile risposta iraniana all’attacco, ma per ora non sono state apportate modifiche alle linee guida per i civili.