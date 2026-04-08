Irini, Aspides e Atalanta: l’Italia guida tutte le missioni marittime Ue nel Mediterraneo allargato

Italia al comando delle missioni navali dell’Unione Europea

In una fase di forte turbolenza geopolitica, con tensioni sull’accesso delle navi allo Stretto di Hormuz che hanno inciso anche sull’andamento del prezzo del petrolio, l’Italia ricopre un ruolo centrale sul piano della sicurezza marittima europea. Con l’assunzione del comando tattico dell’Operation Eunavfor Med Irini, avvenuta negli ultimi giorni, la Marina Militare è ora alla guida di tutte le missioni marittime promosse dall’Unione Europea.

Il comando italiano si estende infatti anche alle missioni European Union Naval Force – Operation Aspides e European Union Naval Force – Operation Atalanta, delle quali la Marina aveva già assunto da mesi il comando tattico. Si tratta di una presenza che copre il Mediterraneo allargato, con l’obiettivo di garantire il transito in sicurezza lungo alcuni dei principali choke points internazionali, come Suez e lo stretto di Bab el-Mandeb.

Irini: la missione nel Mediterraneo centrale

Nel Mediterraneo centrale, l’unità combattente multi missione Francesco Morosini guida gli sforzi della missione Irini, impegnata nell’attuazione dell’embargo sulle armi in Libia e nel contrasto ai traffici illeciti.

Il 1° aprile 2026 l’ammiraglio Bielli ha assunto il comando della missione presso la base navale di Souda, a Creta. Il comandante tattico delle Forze in mare ha alle proprie dipendenze tutti gli assetti aeronavali che operano nel Mediterraneo centrale, oltre alle strutture operative e logistiche a terra dell’operazione.

Il comandante tattico delle Forze in mare e il comandante dell’Operazione che opera dal quartier generale di Roma sono incarichi assegnati a rotazione semestrale da Italia e Grecia. Un meccanismo che testimonia l’importanza attribuita all’operazione dai due Stati membri nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Ue.

L’Italia, inoltre, garantisce senza soluzione di continuità quasi il 25% della totalità del personale di Irini.

Aspides: presenza italiana tra Mar Rosso e Golfo di Aden

Per la missione Aspides, attiva tra Mar Rosso e Golfo di Aden, sulla fregata Luigi Rizzo operano l’ammiraglio Argenton e il suo staff.

Il dispositivo marittimo sotto il loro comando opera per garantire la libertà di navigazione in un’area considerata cruciale per gli equilibri commerciali ed energetici. Lo stretto di Bab el-Mandeb, infatti, rappresenta un choke-point vitale per l’approvvigionamento energetico e commerciale dell’Europa.

Atalanta: la flagship italiana nell’Oceano Indiano

Più a sud, nell’Oceano Indiano, la fregata Emilio Bianchi è la flagship della missione Atalanta.

L’operazione è impegnata nel coordinamento del contrasto alla pirateria e nella protezione delle navi del World Food Programme. A bordo, l’ammiraglio Martinuzzi e il suo staff hanno il compito di assicurare la sicurezza delle rotte mercantili nell’Oceano Indiano.

Una copertura strategica sui passaggi chiave del traffico marittimo

Con Irini, Aspides e Atalanta, l’Italia si trova quindi a esercitare un ruolo di primo piano nella sicurezza marittima europea, con una presenza che si estende dal Mediterraneo centrale al Mar Rosso, dal Golfo di Aden fino all’Oceano Indiano.

Il dispositivo consente all’Unione Europea di presidiare aree strategiche per la sicurezza del commercio internazionale e per la tutela delle linee di approvvigionamento, in particolare nei passaggi marittimi più sensibili del Mediterraneo allargato.

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