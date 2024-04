Riconosciuta la medaglia d’oro all’ammiraglio Ricci, l’anima del Castello Aragonese

Taranto – Con decreto ministeriale n. 347 del 25 marzo 2024 è stata conferita la medaglia d’oro al merito di Marina all’ammiraglio di squadra Francesco Ricci, originario di Ostra Vetere (AN) e nato il 1° luglio 1944.

La prestigiosa onorificenza è stata assegnata per riconoscere le straordinarie qualità umane e professionali dimostrate dall’ammiraglio Ricci nel corso della sua lunga e brillante carriera, che lo ha visto ricoprire incarichi di altissimo livello all’interno della Marina Militare.

A partire dal 2007, quando è stato nominato curatore del Castello Aragonese di Taranto, l’ammiraglio Ricci si è distinto per la grande passione profusa nella valorizzazione dell’antica fortificazione. Grazie al suo impegno, è stato avviato un importante percorso di riqualificazione e restauro sistematico degli ambienti del castello, arricchito di contenuti culturali legati alla tradizione marittima italiana.

Il Castello Aragonese è stato così aperto al pubblico, divenendo un polo culturale di riferimento per la Puglia e per tutto il territorio nazionale. In questi anni l’ammiraglio Ricci ha collaborato in maniera continuativa con le istituzioni locali, i media e le realtà culturali tarantine, affermandosi come massimo esperto di storia e cultura del mare e come figura capace di tessere proficue relazioni a beneficio della collettività.

Come sottolineato nelle motivazioni, grazie al suo instancabile e appassionato impegno, l’ammiraglio Francesco Ricci è stato il propulsore dell’opera di valorizzazione del Castello Aragonese e, con la sua encomiabile azione protratta nel tempo, ha contribuito ad accrescere in modo significativo l’immagine e il prestigio della Marina Militare e il suo legame con la città di Taranto.

LA MOTIVAZIONE

«Ufficiale ammiraglio di straordinarie qualità intellettuali e umane, nel corso della sua brillante carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità di altissimo livello. Nominato nell’anno 2007 curatore del Castello Aragonese di Taranto, animato da una grandissima passione, si e’ prodigato per la valorizzazione dell’antica fortificazione, operando un encomiabile raccordo con le soprintendenze e l’Università. Si e’ reso protagonista di un percorso di riqualificazione cominciato con un’opera di restauro sistematico degli ambienti, che ha arricchito di contenuti culturali legati alla tradizione marittima del nostro Paese consentendo l’apertura al pubblico del Castello Aragonese, divenuto cosi’ polo culturale di riferimento in ambito regionale e nazionale.

L’ammiraglio Ricci ha dato indiscutibile prova di amore incondizionato per la Marina e le sue tradizioni, di eccezionali capacità relazionali, organizzative e di coordinamento, collaborando continuativamente con le istituzioni, i media e le associazioni culturali del territorio, ergendosi a massimo esperto di storia e di cultura del mare. Con il proprio appassionato approccio al lavoro e attaccamento alle istituzioni, con il suo entusiasmo accompagnato da brillanti capacità di studio e sintesi, l’ammiraglio Ricci e’ stato propulsore indiscusso dell’opera di valorizzazione del monumento e, con la sua ammirevole azione, protratta nel tempo, ha contribuito ad accrescere significativamente l’immagine e il prestigio della Marina militare e il suo solido legame con la citta’ dei due mari». Taranto, luglio 2007-febbraio 2024.

