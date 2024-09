Interviene per difendere una ragazza da una rapina, Giacomo muore ucciso a coltellate a 26 anni

E’ stato ucciso a coltellate per essere intervenuto in difesa di una ragazza che stava subendo una rapina. E’ accaduto intorno alle 23 di venerdì 20 settembre a Mestre e secondo quanto ricostruisce Venezia Today la vittima, che si chiamava Giacomo Gobbato e aveva 26 anni, era intervenuta assieme ad un amico, rimasto ferito, per salvare una giovane da un tentativo di rapina.

Immediata la reazione del malvivente, che ha estratto un coltello e ha iniziato a colpire i due ragazzi. Nonostante i soccorsi, allertati dai residenti, siano giunti tempestivamente sul luogo, per Giacomo non c’è stato nulla da fare, è morto durante la notte. I due ragazzi coinvolti erano attivisti del Centro sociale Rivolta di Marghera, mentre l’aggressore è un trentenne di nazionalità moldava, arrestato quasi subito.

