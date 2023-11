Inseguimento notturno, auto dei Carabinieri si ribalta: due militari feriti 

San Giovanni Valdarno, 18 Novembre 2023 – Un drammatico inseguimento nelle strade del Valdarno si è concluso con un grave incidente nella notte scorsa. Due Carabinieri sono rimasti feriti dopo che la loro auto di servizio si è ribaltata durante l’inseguimento.

LEGGI ANCHE “Papà, aiuto, mi si è rotto il telefono”. Tentano la truffa, ma sbagliano vittima: è il comandante dei carabinieri Teo Luzi. Denunciati

L’incidente è avvenuto poco prima delle 2:00 in via Poggilupi, al confine tra Terranuova e San Giovanni. I militari coinvolti, di età 21 e 54 anni, appartenevano alla Compagnia di San Giovanni. Sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso, classificati in codice 2, una designazione per condizioni di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, comprese le ambulanze della Misericordia di San Giovanni e di Castelfranco Piandiscò, nonché i vigili del fuoco di Montevarchi e altre forze dell’ordine.

La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti, sperando in una pronta guarigione dei militari coinvolti.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI