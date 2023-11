Bonus Busta Paga Statali: Ufficiale la Data di Pagamento e Dettagli Completi

In un contesto economico nazionale in continua evoluzione, una notizia di rilievo emerge per i dipendenti pubblici: l’approvazione di un sostanzioso anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale, previsto per dicembre 2023.

Contesto e Origine del Bonus

Il bonus è il risultato dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 145 del 18 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Conosciuto come “Decreto anticipi”, questo provvedimento legislativo ha stanziato 2 miliardi di euro per incrementare di 6,7 volte l’indennità di vacanza contrattuale percepita nel 2023. L’indennità di vacanza contrattuale è un emolumento specifico che viene applicato in busta paga nei periodi in cui il contratto della pubblica amministrazione risulta scaduto.

LEGGI ANCHE Riordino delle Funzioni della Polizia Locale: ecco cosa ha previsto il Governo

Dettagli dell’Incremento

Questi importi rappresentano un anticipo rispetto agli aumenti contrattuali relativi al triennio 2022-24 e corrispondono all’indennità di vacanza contrattuale (incrementata di 6,7 volte) spettante per tutto il 2024. I restanti incrementi contrattuali verranno riconosciuti solo al momento del rinnovo del CCNL 2022-24.

Ne deriva che per tutto il prossimo anno il personale non riceverà alcun altro aumento stipendiale a meno che non venga sottoscritto il nuovo contratto. Senonché la legge di bilancio per il 2024, di cui è iniziata la discussione in Parlamento e che dovrebbe disporre le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale, prevede lo stanziamento di solo 5 miliardi di euro (comprensivo dell’anticipo di cui sopra) per tutti i lavoratori del settore statale (circa 1,9 milioni di unità) e nello specifico di circa 1,5 miliardi per il Comparto Sicurezza e Difesa.

LEGGI ANCHE Rinnovo Normativo per il Comparto Sicurezza e Difesa: Cambiamenti Organizzativi, Previdenziali e sugli Avanzamenti. Ecco cosa ha previsto il Governo

Tabelle Rilevanti e Esempi Specifici

La tabella fornisce gli importi specifici per vari ruoli dei settori dei ministeri, delle agenzie fiscali, della scuola, della sicurezza e della sanità. Ad esempio, un dirigente di prima fascia nei ministeri riceverà un aumento lordo una tantum di 1.939,71 euro, mentre un agente di polizia riceverà 699,41 euro. Questi importi sono lordi e soggetti a deduzioni.

COMPARTO RUOLO INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (NON MAGGIORATA) AUMENTO LORDO UNA TANTUM Scuola Dirigente scolastico 17,41 euro 1.516,41 euro Insegnante scuole secondarie 9,52 euro 829,19 euro Insegnante scuole elementari 8,79 euro 765,60 euro Collaboratore Ata 6,84 euro 595,76 euro Sicurezza Agente di Polizia 8,30 euro 699,41 euro Ispettore di Polizia 10,00 euro 871 euro Commissario capo di Polizia 11,49 euro 1.000,77 euro Sanità Medici 17,41 euro 1.561,41 euro Infermiere specializzato 12,09 euro 1.053,03 euro Operatore di base 7,55 euro 657,60 euro

Tempistica e Modalità di Erogazione del Bonus

La questione della tempistica esatta e della modalità di erogazione del bonus è un aspetto di grande interesse per i dipendenti pubblici. Al momento, è confermato che NoiPa, l’ente responsabile per la gestione della busta paga dei dipendenti pubblici, procederà con l’erogazione delle somme nel mese di dicembre. Questa decisione è stata presa in seguito alle richieste esplicite da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo.

Tuttavia, permangono alcune incertezze riguardo alla possibilità che NoiPa riesca a coordinare l’accredito del bonus contestualmente al cedolino di dicembre, che è previsto per la maggior parte dei dipendenti pubblici il 15 del mese, insieme alla tredicesima. Non è escluso che possa essere necessario un cedolino straordinario successivo per completare l’operazione. Questa incertezza sottolinea la complessità logistica e amministrativa di un’iniziativa di questa portata, che coinvolge un vasto numero di lavoratori e richiede un’accurata pianificazione e coordinamento. I dipendenti pubblici, pertanto, sono in attesa di ulteriori dettagli e conferme che possano chiarire definitivamente quando e come riceveranno questo significativo bonus.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI