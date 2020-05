Incidente mortale, la vittima è un sottufficiale dell'Esercito - INFODIFESA

Si chiamava Rocco Caruso il centauro 42enne rimasto vittima di un incidente stradale nella giornata di ieri a Sevegliano di Bagnaria Arsa. Sottufficiale dell’esercito, Rocco Caruso era residente a Mortegliano, ma originario di Tuarianova.

L’incidente

Erano circa le 18.00 quando l’uomo, stava percorrendo Via Vittorio Veneto, ex provinciale numero 65, a mordo della sua moto. Per cause in corso di accertamento, il centauro si è scontrato con una vettura che sopraggiungeva in quell’istante.

Violento l’impatto contro la macchina a bordo della quale viaggiavano due persone, rimaste illese. L’uomo, dopo lo schianto, è stato sbalzato finendo contro una seconda automobile in transito.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cervignano e dei sanitari in elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo nell’impatto che è spirato.

