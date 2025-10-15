In Germania si pensa a una leva militare a sorteggio per rafforzare l’esercito
I due partiti di governo tedeschi (CDU/CSU e SPD) hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla revisione del servizio militare, che prevede un modello basato sul sorteggio qualora il numero annuale di volontari non risultasse sufficiente, secondo quanto riportato dai media.
Dopo mesi di ritardi dovuti a tensioni interne alla coalizione, il Bundestag si prepara ora a discutere un nuovo compromesso sulla possibile reintroduzione della coscrizione.
Secondo la rete giornalistica RND, l’accordo prevede la selezione casuale di giovani uomini per colloqui e controlli, scelti tra coloro che avranno compilato il nuovo questionario obbligatorio. Se non dovessero presentarsi abbastanza volontari per il servizio militare, una parte di questi verrà arruolata obbligatoriamente per un periodo di sei mesi.
Le due forze di governo hanno deciso di definire in modo più preciso come garantire un numero adeguato di militari, dopo che la proposta iniziale del ministro della Difesa, il socialdemocratico Boris Pistorius, era stata criticata dai partner conservatori per la mancanza di chiarezza sui criteri e sulle tempistiche di un’eventuale coscrizione obbligatoria.
Il numero esatto di soldati necessari deve ancora essere stabilito da Pistorius. La Germania si è impegnata a raggiungere circa 260.000 militari entro il 2035, ai quali si aggiungeranno 200.000 riservisti provenienti principalmente dal servizio di leva semestrale, poiché tutti i partecipanti entreranno automaticamente a far parte della riserva.
Il modello a sorteggio è spesso paragonato a quello danese, dove la leva è formalmente obbligatoria, ma solo una piccola parte dei giovani viene effettivamente chiamata alle armi grazie all’alto numero di volontari.
Dopo la discussione tra i due partiti di coalizione prevista per oggi (14 ottobre), la proposta sarà resa pubblica e potrebbe essere dibattuta in Parlamento già giovedì (16 ottobre).
