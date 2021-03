“Immenso orgoglio della Polizia di Stato e di tutta Italia”. Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport

“Non possiamo che esprimere le nostre più sentite congratulazioni a Valentina Vezzali, campionessa pluripremiata, per la nomina a sottosegretario allo Sport. Siamo particolarmente e ‘doppiamente’ felici e soddisfatti di questa scelta così bella e azzeccata, perché Valentina rappresenta un grande orgoglio per tutta l’Italia e per la Polizia di Stato, di cui ha portato fieramente al massimo livello i colori in tutto il mondo, rappresentando un esempio luminoso di poliziotto, di atleta, di donna, e siamo certi che continuerà a fare bene per il suo Paese”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo la notizia della nomina a sottosegretario allo Sport per Valentina Vezzali, pluripremiata campionessa delle Fiamme Oro.

“Valentina Vezzali – conclude Mazzetti –, persona solare e positiva, incarna in maniera chiara e tangibile i valori che sono il fondamento del credo del poliziotto: il coraggio, la lealtà, la forza di volontà, la costanza, la coerenza, la pulizia d’animo e di cuore, la generosità, il rigore, il rispetto delle regole. Ci ha resi fieri come italiani e come colleghi un’infinità di volte, sui podi più importanti del mondo così come in una semplice e delicata dichiarazione. E allora le rivolgiamo un grazie, per quanto ha fatto e per quanto potrà fare, ancora una volta guidata dai quegli incrollabili principi che condividiamo con lei ogni giorno sulle strade d’Italia”.