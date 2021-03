Incidente fra una Volante della polizia e un carabiniere in scooter, un ferito grave

Una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente con uno scooter, questo pomeriggio intorno alle 17,30 a Firenze, all’incrocio tra piazza D’Azeglio e via della Colonna. Ferito nell’urto il conducente dello scooter, un carabiniere di 47 anni libero dal servizio, trasferito in codice rosso all’ospedale di Careggi.

Secondo quanto appreso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.