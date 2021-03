Arriva la prima dichiarazione di Giorgio Mulè in veste di Sottosegretario alla Difesa: “Il Generale Figliuolo è un’eccellente scelta fatta dal Presidente Draghi in perfetta discontinuità con il governo precedente come chiedeva Forza Italia.

Nessuno meglio di lui saprà interpretare un ruolo che non permette nessuna perdita di tempo”. Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, lasciando palazzo Chigi dopo il giuramento.