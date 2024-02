Il GROM: 30 anni di storia per la contro-terror unit polacca

Nel giugno 1990 nasceva in Polonia un’unità d’élite per il contro-terrorismo dopo una direttiva segreta del primo ministro di allora: il Grupo Reagowania Operacyjno Mobilnego, meglio noto come GROM. 30 anni dopo, il GROM si è affermato come una delle forze speciali più preparate ed esperte a livello mondiale.

Le origini del GROM risalgono al crollo dell’Unione Sovietica e all’aumento degli ebrei polacchi in transito verso Israele, che rese necessaria una capacità di risposta immediata ad eventuali minacce terroristiche. I primi operatori furono addestrati da britannici e americani di SAS e Delta Force, mentre la selezione dei candidati si ispirò al rigido programma tedesco del GSG-9.

Dopo un anno di selezioni estremamente dure, gli operatori affrontano altri due anni di addestramento specialistico in tattiche anti-terrorismo, paracadutismo, guida, sopravvivenza, linguistica e medicina. Il percorso pluriennale mira a creare veri professionisti della sicurezza in grado di operare in qualsiasi ambiente e situazione.

L’organizzazione attuale del GROM conta circa 300 uomini suddivisi in squadroni terrestri e marittimi. I plotoni terrestri sono composti da 6-8 operatori altamente specializzati e autonomi, mentre il squadrone navale effettua operazioni di abbordaggio e contro-terrorismo in mare, addestrandosi nel mar Baltico.

Il GROM dispone delle migliori attrezzature ed equipaggiamenti medici, paracadutistici, subacquei e terrestri. Le armi in dotazione spaziano dagli standard NATO alle versioni locali di fucili d’assalto e mitragliatrici. Particolare attenzione è posta sulla padronanza delle lingue straniere, elemento essenziale per operare all’estero.

Dal 1994 in poi, il GROM ha preso parte ad un elevato numero di missioni internazionali. Tra le prime la protezione delle autorità Onu ad Haiti, mentre nei Balcani si distinse nell’arresto di noti criminali di guerra. Nel nuovo millennio è stato impiegato in Afghanistan e Iraq a fianco di alleati come SAS e SEALs.

Le capacità mostrate sul campo in circostanze estreme gli hanno guadagnato l’ammirazione di forze speciali straniere. Gli operatori GROM hanno inoltre addestrato unità di paesi NATO e dimostrato elevate performance nel salvataggio di ostaggi. Il loro addestramento pluriennale e multidisciplinare li rende tra le punte di diamante delle capacità speciali polacche.

Dopo 30 anni, il GROM continua a proteggere la Polonia dal terrorismo e a fornire un supporto cruciale negli scenari più pericolosi. La sua esperienza accumulata in decine di missioni internazionali lo conferma come un’eccellenza del contro-terrorismo a livello europeo e mondiale. Il prestigio guadagnato sul campo ha permesso al GROM di diventare un vero punto di riferimento tra le forze speciali.

