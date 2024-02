Il Sergente Pous entra nella storia: primo ad ottenere la qualifica di Jumpmaster italiano tra le file americane

Il sergente dell’esercito americano Mathew Pous ha inciso il suo nome nella storia dell’aviotrasporto, diventando il primo militare statunitense a conseguire la qualifica di Jumpmaster italiano. Pous, membro del 2° Battaglione del 503° Reggimento di Fanteria della 173esima Brigata Aviotrasportata, ha completato con successo il corso presso il Centro Addestramento Paracadutisti (CAPAR) a Pisa a dicembre 2023.

Come paracadutista della 173esima, di stanza a Vicenza, Pous è abituato a condurre operazioni aviotrasportate insieme ai paracadutisti italiani della Folgore. Tuttavia, superando la rigorosa scuola di Jumpmaster italiana, è diventato il primo militare americano certificato per dirigere lanci autonomamente nell’Esercito Italiano.

“Sono estremamente orgoglioso di essermi diplomato”, ha dichiarato Pous. “Rappresentare la 173esima e l’Esercito Americano in questo modo è un grande onore.” La scuola italiana pone un’enfasi particolare sull’adattabilità e il lavoro interculturale, fondamentali per le operazioni multinazionali.

Per Pous non è stato solo un traguardo professionale, ma anche un’occasione per apprezzare la cultura italiana. “Sono rimasti colpiti dal mio italiano, incluso lo slang”, racconta. “Credo che sapere apprezzare un’altra cultura sia importante.” Un rituale che ricorderà sempre sono le sue pause caffè con istruttori e allievi dopo le lezioni, momenti di scambio che hanno abbattuto qualsiasi barriera.

Nelle tre settimane di corso Pous ha superato cinque livelli di Jumpmaster in italiano, dirigendo personalmente lanci con allievi italiani. Sebbene le tecniche americane e italiane presentino alcune differenze, l’esperienza gli ha fatto apprezzare l’alto livello di professionalità di entrambe. Un traguardo che lo rende orgoglioso di rappresentare la collaborazione tra gli eserciti americano e italiano.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI