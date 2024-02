Addestramento montano per i fanti del 62° Reggimento

Si è concluso un modulo addestrativo svolto tra il centro addestramento tattico (CAT) di Brunico in Alta Val Pusteria e i boschi dell’Etna, finalizzato ad intensificare le capacità di vivere, muovere e combattere in ambiente montano per il personale del 62° reggimento fanteria “Sicilia” della brigata “Aosta”.

L’attività ha previsto una rotazione delle compagnie del reggimento, con lo scopo di ottimizzare le capacità delle truppe ad operare in aree caratterizzate da climi particolarmente rigidi, implementandone le procedure tecnico-tattiche in ambiente montano. Le unità esercitate hanno effettuato molteplici attività con difficoltà crescente, che le hanno portate ad affrontare movimenti tattici su sentieri montani con significativi dislivelli e con pernottamenti in alta quota.

L’addestramento ha costituito un momento formativo essenziale per il reparto, consentendo al personale di esercitarsi in uno scenario addestrativo realistico, accrescendone il livello operativo.