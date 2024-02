Oltre 600 posti da Maresciallo, è uscito il bando di concorso dell’Arma dei Carabinieri

E’ stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al 14° corso triennale di 626 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, che si svolgerà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze dal 2024 al 2027. I posti messi a disposizione sono destinati a giovani diplomati che vogliono intraprendere la carriera nell’Arma, ma anche a militari e carabinieri già in servizio che desiderano elevare il proprio grado, oltre che a favorire il ricambio generazionale all’interno dell’organico.

I requisiti

Il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, fissa i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso. Possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con età compresa tra i 17 e i 26 anni. I militari dell’Arma e gli Allievi Carabinieri devono inoltre aver maturato un’anzianità minima nel ruolo e non aver riportato sanzioni disciplinari gravi. Sono previste alcune riserve di posti, come 125 posti riservati a familiari del personale deceduto in servizio e a diplomati delle Scuole militari.

Le prove

Le prove che i candidati dovranno affrontare sono articolate in più fasi selettive per accertare il possesso dei requisiti fisici e attitudinali. Dopo una eventuale prova preliminare, si svolgeranno una prova scritta di conoscenza della lingua italiana e prove di efficienza fisica con esercizi quali corsa, piegamenti e salto in alto. Seguiranno poi accurati accertamenti psico-fisici e attitudinali condotti da apposite commissioni mediche.

I candidati che supereranno le prime fasi affronteranno quindi la prova orale, vertente su argomenti di storia contemporanea, geografia, costituzione e cittadinanza italiana. Sono inoltre previste prove facoltative per testare la conoscenza di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo, cinese e altre, e di informatica.

Al termine delle prove, sarà stilata una graduatoria di merito cumulando i punteggi delle prove scritte e orali con i voti incrementali ottenuti per i titoli di merito e le prove eventualmente sostenute. Verranno dichiarati vincitori i primi 626 candidati in graduatoria, tenendo conto delle riserve previste.

I vincitori del concorso verranno ammessi a frequentare il corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma. I corsisti saranno promossi al grado di Maresciallo al termine del secondo anno, dopo superamento degli esami, e verranno assegnati ai reparti dell’Arma per svolgere il servizio una volta concluso il percorso formativo.

Durante il corso gli allievi frequenteranno anche un corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” presso l’Università della Scuola dell’Arma. E’ prevista inoltre la possibilità di una specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare al termine per coloro che opteranno per tale settore.

Un’occasione importante dunque per entrare a far parte di una delle Forze di Polizia più prestigiose e con una lunga tradizione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio italiano. I candidati interessati hanno tempo fino al 02 marzo 2024 per presentare domanda, tramite procedura online sul sito dell’Arma, per tentare di realizzare il sogno di diventare Maresciallo dei Carabinieri.