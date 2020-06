Il Generale Gerometta alla guida dei vigili urbani di Roma

Il Generale di Corpo d’Arma dell’Esercito Italiano, Paolo Gerometta, già direttore della Direzione Generale per il personale Militare sino a giugno 2018, dal 2 maggio 2019 si trova nella posizione di “richiamato in servizio dall’ausiliaria” per le esigenze di Roma Capitale, in particolare Gerometta è Direttore della U.O. Risorse Umane e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

In queste ore il Gerometta è l’uomo designato dalla Raggi alla guida della Polizia Locale di Roma al posto di Antonio Di Maggio, che però non lascerà il Corpo: sarà sempre un faro per la Polizia Locale di Roma come superconsulente.

tefano Napoli, altro comandante di lungo corso e profondo conoscitore della città sarà il nuovo vicecomandante facente funzioni. Come accaduto anche per Atac, Virginia Raggi per la Polizia Locale di Roma ha scelto una soluzione interna. La nomina di Gerometta dovrebbe arrivare nelle prossime ore.