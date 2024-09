Il futuro delle stazioni carabinieri tra risorse e riforme

Il sindacato dei Carabinieri UNARMA ha recentemente inviato un comunicato al Ministero della Difesa, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e al Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, sollevando preoccupazioni sulle chiusure temporanee di alcune caserme nelle regioni Abruzzo e Molise. Il comunicato, firmato dal Segretario generale Antonio Nicolosi, propone soluzioni innovative per affrontare la situazione.

Il problema delle chiusure temporanee

Nel comunicato, UNARMA evidenzia che: “Recentemente, nelle Regioni Abruzzo e Molise, sono state segnalate chiusure temporanee di alcune caserma, dei Comandi Stazione Carabinieri, poiché le residuali forze messe in campo sono utilizzate per servizi esterni consorziati comandati dai vari Comandi di Compagnia.”

L’impatto sulla sicurezza del territorio

Il sindacato sottolinea l’importanza di questi presidi, affermando che: “Questi punti nevralgici e di ascolto, fondamentali per la sicurezza, perdono pertanto quella che il Comando Generale ha definito come capacità di ‘leggere il territorio’ nella sua interezza.”

Proposte innovative

UNARMA suggerisce diverse soluzioni per affrontare la situazione:

Rimodulazione della gestione delle risorse: “Una nostra riflessione ci porta a suggerire un investimento in un modello organizzativo diverso dove potrebbe essere più efficace rimodulare la gestione delle risorse. Ad esempio, rafforzare altri comandi affinché si abbia il potenziamento sul territorio.” Sviluppo di una piattaforma digitale: “Oppure sviluppare una piattaforma che faciliti il contatto tra cittadini e Istituzione. Una strada in questa società 2.0, che aiuterebbe a mantenere vive quelle rassicurazioni sociali che vengono riconosciute alle Stazioni, senza necessariamente dipendere dalla loro apertura fisica continua.” Chiusure programmate: “Si potrebbe addirittura pensare ad una chiusura durante i weekend – e le festività – come accade nei Commissariati, con turni di licenza ben organizzati per il personale che permetterebbero ai pochi militari rimasti di evitare lo sfinimento lavorativo al fine di garantire i servizi.”

L’importanza del simbolismo

Il comunicato ricorda il valore simbolico delle Stazioni dei Carabinieri, citando l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che le definì un simbolo di “identità e coscienza nazionale”.

Appello finale

UNARMA conclude il comunicato con un appello: “Vi chiediamo solo una cosa ovvero: non lasciamo cartelli appesi alla porta d’ingresso, come già visti, con la scritta ‘si avvisano i cittadini che la Stazione Carabinieri oggi resterà chiusa’ che, oltre ad essere intollerabile, suona anche come una nota stonata che non ci appartiene.”

