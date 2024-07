“Il Col. Zenobio ha posato lo zaino”. Il cordoglio del 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini

TRENTO – Il 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini di Trento piange la scomparsa del Colonnello Giuseppe Zenobio, venuto a mancare improvvisamente a poche ore dal suo pensionamento. La notizia ha colpito profondamente i colleghi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Il Colonnello che sapeva sorridere

Il Colonnello Zenobio era noto per le sue straordinarie qualità umane e professionali. I commenti di chi lo ha conosciuto dipingono il ritratto di un uomo eccezionale, capace di entrare in sintonia con tutti e di generare positività intorno a sé. La sua capacità di risolvere problemi con il sorriso e la sua attitudine a mettere sempre gli altri prima del suo grado lo hanno reso una figura amata e rispettata all’interno del Reggimento.

Un padre per i giovani soldati

Particolarmente toccanti sono le testimonianze dei giovani soldati che hanno servito sotto il suo comando. Molti lo ricordano come un mentore e una figura paterna, sempre pronto a consolare e guidare i nuovi arrivati, aiutandoli ad ambientarsi e a superare le difficoltà iniziali della vita militare.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini, ma in tutta la comunità militare che ha avuto l’onore di conoscerlo. Il Colonnello Zenobio viene ricordato come un esempio di dedizione, professionalità e umanità, qualità che hanno caratterizzato la sua intera carriera.

In queste ore, numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo da parte di colleghi e amici, a testimonianza dell’impatto positivo che il Colonnello Zenobio ha avuto su così tante vite.

Il 2° Reggimento Genio Guastatori Alpini e l’intera comunità militare si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI