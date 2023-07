Il CoCeR Esercito chiede al governo il rispetto degli impegni. Valorizzazione, Tutela e Impegno per il Personale Militare. L’intervento del Luogotenente Fico

Il 18 luglio si è tenuto un importante incontro tra i rappresentanti dell’Esercito e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Difesa Onorevole Matteo Perego di Cremnago.

Durante la riunione, i rappresentanti dell’Esercito hanno espresso con forza la necessità di tutelare il personale delle Forze Armate, concentrandosi sulla piena applicazione della legge 119/2022 riguardante la riforma dello strumento militare.

Uno degli obiettivi chiave sottolineati dai rappresentanti dell’Esercito è valorizzare le eccellenze presenti tra i militari e avviare entro l’autunno i decreti delega per la completa attuazione della legge sopracitata. Questa iniziativa mira a garantire una gestione più efficiente e performante delle Forze Armate.

Un altro punto cruciale affrontato durante l’incontro riguarda l’incremento organico delle Forze Armate, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

I rappresentanti del COCER, condividendo l’architettura di questa iniziativa, ritengono che rappresenti un equilibrato punto di partenza per lo sviluppo armonico di tutte le categorie del personale militare, al fine di assolvere efficacemente i compiti istituzionali delle Forze Armate.

Nel contesto del rinnovo contrattuale, è stata sottolineata l’importanza della piena equiordinazione tra le due anime del comparto, ossia le polizie ad ordinamento civile e le Forze Armate. Questo aspetto è stato già sottoscritto con l’addendum al contratto firmato nel dicembre 2021 e costituisce una priorità per garantire parità di trattamento e condizioni lavorative per tutto il personale del comparto.

Inoltre, il COCER ha evidenziato la necessità di estendere ai dirigenti militari i benefici già previsti per il personale contrattualizzato, nonché la convocazione del tavolo negoziale per i dirigenti militari e delle Forze di polizia.

Un altro punto sollevato riguarda la specificità militare, che impone al personale delle Forze Armate sacrifici e doveri maggiori rispetto agli altri pubblici dipendenti e cittadini in generale, al fine di garantire la sicurezza interna ed esterna del Paese. Il COCER ha esortato l’autorità politica a riconoscere concretamente lo status militare attraverso norme concrete che tengano conto delle esigenze particolari dei militari.

Infine, è stata posta enfasi sugli impegni assunti dal governo riguardanti l’aumento della spesa militare. È fondamentale che queste risorse siano destinate in modo armonico alle spese per il personale, il funzionamento e gli investimenti, in modo da garantire un adeguato addestramento, soddisfazione e serenità del personale delle Forze Armate.

Il rappresentante del Governo ha riconosciuto l’importanza delle richieste avanzate dal COCER e ha assicurato l’attenzione e il rispetto verso il mondo militare. Il COCER si aspetta che le questioni affrontate durante l’incontro vengano risolte tempestivamente e con riguardo per il personale delle Forze Armate, dimostrando così una concreta volontà di valorizzare e tutelare il lavoro svolto dai militari della Repubblica.

