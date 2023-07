Carabinieri, rinnovo del Contratto 2022/2024 e Approvazione del DDL 161 “Gasparri”. Le richieste del Co.Ce.R. al Sottosegretario alla Difesa

Ieri, 18 luglio, il Consiglio Centrale di Rappresentanza (Co.Ce.R.) Carabinieri, insieme alle altre Sezioni del COCER Interforze, ha incontrato il Sottosegretario alla Difesa Onorevole Perego dí Cremnago e il Consiglio Supremo di Difesa per trattare il rinnovo del contratto 2022/2024 e le questioni relative alla previdenza dedicata.

L’incontro, che si è svolto per circa due ore, è stato caratterizzato dagli interventi del Presidente del Co.Ce.R. Interforze, il quale ha sottolineato l’importanza di risolvere le due questioni principali oggetto del confronto.

Successivamente, i rappresentanti delle diverse Sezioni hanno preso la parola per esporre altre criticità e necessità che riguardano il personale delle rispettive forze di Polizia.

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Carabinieri ha ribadito, ancora una volta, l’importanza di essere ascoltato in base al Decreto Legislativo 195/95, che prevede la presentazione della Legge di Bilancio anche ai Co.Ce.R. e ai Sindacati di Polizia. Questa richiesta mira a garantire un’effettiva valutazione e sostegno alle istanze di tutti gli operatori di Polizia.

È evidente che, se non verrà previsto un primo stanziamento di risorse entro la fine dell’anno, il rinnovo contrattuale risulterà insoddisfacente e non sarà sufficiente a compensare l’inflazione degli ultimi due anni. Anche la revisione del cuneo fiscale, finora, non ha avuto alcun impatto significativo sul personale in uniforme. In questo contesto, il Sottosegretario ha ribadito la volontà di lavorare per garantire il giusto e doveroso riconoscimento al comparto Difesa e Sicurezza.

Il Co.Ce.R. Carabinieri auspica che a breve il Parlamento discuta del DDL 161 “d’iniziativa del Senatore Gasparri,” che prevede norme di perequazione previdenziale per il calcolo delle pensioni del personale delle forze di Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. Inoltre, si spera che la Presidente del Consiglio, Onorevole Giorgia Meloni, convochi il Co.Ce.R. Interforze per definire le risorse necessarie per il rinnovo contrattuale.

Il CoCeR Sezione Carabinieri rimane fiducioso che attraverso un dialogo costruttivo e un’attenzione alle istanze dei lavoratori, si possa giungere a una soluzione adeguata e soddisfacente per tutto il personale delle forze di Polizia.

