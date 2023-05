Gasparri sul ddl pensioni militari, obiettivo importante: “Necessario reperire risorse”

La legge 335/1995 ha cambiato i trattamenti previdenziali passando dal calcolo retributivo a quello contributivo. Successivamente, la legge del 448/1998 ha previsto forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa. La legge del 183/2010 riconosce la specificità del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con queste premesse il COCER Esercito ha deliberato di condividere i principi enunciati nel disegno di legge n. 161 del 13/10/2022 con specifica attenzione ai coefficienti di trasformazione da equiparare ai limiti ordinamentali del personale del pubblico impiego. Predetto principio, a parere del Consiglio deve essere esteso a tutte le forme di accesso previdenziale per il personale militare delle Forze Armate (cd scivolo, ausiliaria a domanda con i 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell’art.2229 del TUOM e riserva) al fine di garantire un trattamento previdenziale adeguato ai principi auspicati dalle legge n.183 del 2010 art. 9 “specificità del comparto difesa e sicurezza”.

Il commento di Gasparri

LEGGI ANCHE Ddl Gasparri per le pensioni di militari e forze di polizia. Cosa prevede e come aumenterebbe il calcolo con il futuro adeguamento

Ringrazio il COCER Esercito che con una delibera esprime sostegno al disegno di legge n. 161 in materia di ‘Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico’. Ormai si tratta di un obiettivo importante che condivido con altre forze politiche e che, nella scorsa legislatura, abbiamo già sostenuto con la senatrice Pinotti e molti altri. Ovviamente il tema è quello del reperimento delle risorse. Ma anche il sostegno del COCER e del mondo militare sarà fondamentale per far si che questa proposta di legge e le altre analoghe, di altri gruppi, possano essere approvate dal Parlamento. È un’assoluta priorità e quindi grazie al COCER e a tutti gli organi di rappresentanza che vogliono condividere questo percorso per raggiungere un traguardo fondamentale per il popolo in divisa”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato