Trovato dalla stradale agonizzante nella sua auto: giallo sulla morte di un agente penitenziario

I punti oscuri della vicenda

Non è chiaro perché l’uomo, terminato il turno di lavoro nel carcere di Castrovillari, non sia tornato ad Amendolara, dove vive insieme con la famiglia, e sia arrivato con l’auto sino a Ginosa senza contattare la moglie. L’auto, che era ferma accanto a un guardrail, è stata trovata dalla polizia stradale che ha notato l’uomo a bordo in condizioni critiche e ha chiesto l’intervento del 118.

Fasano aveva con sé l’arma di ordinanza, che è stata sequestrata. I suoi familiari, a quanto si è appreso, hanno chiesto di far eseguire l’autopsia per chiarire la causa del decesso.

