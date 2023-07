Cocer Interforze incontra sottosegretario alla Difesa. Argomenti trattati: pensioni, straordinari, carenza di personale, contratto e passaggio alla rappresentanza sindacale

Nel contesto dell’importante dibattito sulla difesa nazionale e i diritti dei militari, si è tenuto oggi pomeriggio un incontro significativo tra il Consiglio Centrale di rappresentanza Interforze (Co.Ce.R.) e il Sottosegretario alla Difesa on. Perego, assieme ai vertici della difesa e del Gabinetto del Ministro.

L’incontro ha dimostrato un impegno condiviso per affrontare le sfide che il settore della difesa e i lavoratori militari devono affrontare. Il dialogo costruttivo e interlocutorio ha favorito la discussione di temi cruciali come le pensioni, gli straordinari, la carenza di personale, il contratto e la rappresentanza sindacale. È auspicabile che questi incontri siano solo il primo passo verso la definizione di soluzioni concrete che migliorino le condizioni dei lavoratori del settore e contribuiscano a garantire un sistema di difesa solido e efficace per il paese.

L’intervento del delegato Cocer Antonello Ciavarelli

