Comparto Difesa pagamento una tantum 1,5% rinviato ad Agosto

NoiPa ha annunciato il rinviato dell’erogazione dell’emolumento accessorio una tantum del 1,5% al personale del Comparto Difesa. Secondo la comunicazione rilasciata da Noipa, l’ente responsabile dei pagamenti nella pubblica amministrazione italiana, l’attribuzione di questa gratifica è stata posticipata ad agosto.

Cosa è l’Una Tantum

L’emolumento accessorio una tantum è un incentivo economico che viene erogato una sola volta e non è incluso nella retribuzione ordinaria del personale. In questo caso, l’1,5% verrà aggiunto al compenso dei dipendenti del Comparto Difesa.

La decisione di rinviare l’erogazione dell’emolumento accessorio una tantum potrebbe essere stata presa per ragioni amministrative o per consentire la corretta elaborazione e distribuzione dei fondi. Tuttavia, non sono state fornite informazioni specifiche sul motivo del ritardo.

Previsto anche per altri comparti

È importante notare che l’emolumento sarà erogato con lavorazione anche ad altre categorie di personale, tra cui il Comparto Ministeri, le Agenzie Fiscali, gli Enti Pubblici non Economici, gli Enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (CNEL, ANSFISA-ANSV), il Comparto Istruzione e Ricerca (AFAM e Ricerca), il Comparto Funzioni Locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Carriera Diplomatica e la Carriera Prefettizia. Questa attribuzione si baserà sui rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) o sui Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) in vigore per ciascuna categoria.

Nonostante il ritardo nell’erogazione di questa gratifica, l’annuncio conferma che il personale del Comparto Difesa sarà comunque beneficiario dell’1,5% di emolumento accessorio una tantum. I dipendenti potranno quindi aspettarsi un aumento del loro reddito una volta che il pagamento verrà effettuato.

Resta da vedere come questo incentivo economico possa influire sul morale e sulla soddisfazione dei militari del Comparto Difesa.

