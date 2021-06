I Carabinieri anticipano la pubblicazione degli statini per evitare troppe connessioni simultanee e rallentamenti

Una circolare dell’Arma dei Carabinieri individua il calendario relativo alla pubblicazione degli statini sul portale Leonardo.

Il citato calendario prevede, per ogni mese, la pubblicazione degli statini il giorno antecedente l’accredito degli emolumenti.

Tale calendarizzazione – si legge in una nota informativa dell’Arma dei carabinieri – genera, nel giorno della pubblicazione, elevati volumi di accesso alla piattaforma statini causando rallentamenti sia della pagina web dedicata del Portale Leonardo, sia dell’App “MySite”, inducendo peraltro i militari a continui e numerosi tentativi di visualizzazione con l’inevitabile saturazione e conseguente blocco del sistema, in considerazione che l’attività di generazione degli statini è comunque “residente” sulla medesima piattaforma.

Per tale motivo, fanno sapere dal Comando Generale, al fine di assicurare la piena efficacia del servizio e la completa fruibilità per tutti i militari, si è ritenuto di anticipare la pubblicazione degli statini, agevolando così la gradualità degli accessi per la consultazione, significando che, come di consueto, verrà pubblicato sul Portale Leonardo specifico avviso al riguardo.