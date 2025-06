Guardia Costiera, Sergio Liardo nuovo Comandante Generale: subentra a Nicola Carlone

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Sergio Salvatore Livio Liardo a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La proposta è arrivata dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Contestualmente, a Liardo è stato conferito il grado di Ammiraglio Ispettore Capo, il più alto grado per il Corpo. Il nuovo Comandante subentra all’Ammiraglio Nicola Carlone, giunto al termine del suo mandato, al quale il Governo ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno dimostrato e i risultati conseguiti.

Crosetto: “Un uomo delle Istituzioni”

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso parole di apprezzamento per la nomina, definendo Liardo “un uomo delle Istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello” e manifestando piena fiducia nella sua capacità di guidare il Corpo “con dedizione e impegno, per il bene e la sicurezza del Paese”.

Anche il Ministro Matteo Salvini, responsabile del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sottolineato l’importanza della continuità istituzionale, ringraziando l’ammiraglio uscente Nicola Carlone per il lavoro svolto al vertice della Guardia Costiera.

Durata dell’incarico e disposizioni sul servizio

Il nuovo Comandante Generale della Guardia Costiera resterà in carica per almeno due anni. La normativa prevede che, in caso di raggiungimento del limite di età durante il mandato, il Comandante venga richiamato in servizio d’autorità fino alla scadenza dell’incarico, garantendo così la continuità operativa e gestionale del Corpo.

Rafforzamento del Corpo e nuove assunzioni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito l’obiettivo di portare l’organico del Corpo delle Capitanerie di Porto a 15.000 unità, attraverso nuove assunzioni nei prossimi anni.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI