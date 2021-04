Grave incidente stradale a Napoli, due poliziotti dei Falchi feriti, uno è grave

Violento incidente stradale a Chiaia, nel cuore di Napoli, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 6 aprile, si è verificato uno scontro tra una automobile e una motocicletta. Nell’incidente sono rimasti feriti due poliziotti. Si tratta di due agenti di una pattuglia di falchi del vicino Commissariato San Ferdinando. I poliziotti feriti, prontamente soccorsi dall’ambulanza del 118 sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le cure del caso.

Uno dei poliziotti avrebbe battuto la testa cadendo ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Caradelli. L’altro poliziotto ha riportato escoriazioni e traumi al bacino ed è stato trasferito all’ospedale del Mare. Secondo le prime ricostruzioni, i falchi stavano inseguendo forse uno scooter fuggito a un posto di blocco.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato, ai quali poco dopo si sono aggiunti anche gli uomini della Polizia Municipale di Napoli del reparto Infortunistica Stradale, guidati dal comandante Antonio Muriano. L’incidente è avvenuto in via Giordano Bruno, poco distante da La Torretta e dalla Riviera di Chiaia, poco dopo le ore 17. La strada è stata transennata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi del caso.

Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi e poi ha trasferito i feriti in ospedale per le cure del caso. Le persone coinvolte nell’incidente, però, secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’impatto sarebbero state coscienti, anche se le ferite di uno dei due poliziotti riportate nell’impatto sarebbero serie e l’uomo è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare. L’Infortunistica Stradale sta acquisendo le immagini delle telecamere presenti nella zona per fare chiarezza.