Gli italiani scelgono i Carabinieri: l’Arma torna ai vertici della fiducia nelle istituzioni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella raccoglie un largo consenso tra i cittadini italiani (60,8%), con un aumento dell’8,6% rispetto al 2023. Sale leggermente anche la fiducia nel Parlamento (dal 30% al 33,6%), anche se la maggioranza resta delusa (58%). Pareri contrastanti sulla Magistratura (47% fiduciosi, 44% contrari) e sui Presidenti di Regione (41,2% di consensi contro 47,4% di sfiducia). Solo un terzo degli italiani si fida del Governo (36,2%), mentre la maggioranza è sfiduciata (55,4%).

In testa alla classifica delle Forze dell’ordine, l’Arma dei Carabinieri recupera 16 punti percentuali rispetto al 2023 e torna ai livelli di fiducia pre-pandemia (68,8%). Bene anche Guardia di Finanza (66,1%, +10%) e Polizia di Stato (63,5%, +10,7%). Per la Difesa, più 5,1% per l’Esercito (69,4%), quasi +10% per l’Aeronautica (73,7%) e +6,4% per la Marina Militare (73,9%). Sale anche la fiducia nell’Intelligence (62,8%, +7,3%).

Altri Corpi in crescita sono i Vigili del Fuoco (84,1%), la Guardia Costiera (71,8%) e la Polizia Penitenziaria (59,5%, +6,1%). Contenuto l’aumento per la Polizia Locale (54,3%, +1,1%).

La fiducia aumenta anche per la Chiesa Cattolica (52,1%), la Scuola (66%), la Sanità (58,3%), la Protezione Civile (78,5%, +8,6%) e le Associazioni di Volontariato (68,7%, +8,1%). Poco sotto la metà dei consensi restano Pubblica Amministrazione (44,4%), Associazioni dei Consumatori (48,1%) e Associazioni degli Imprenditori (46%). Bene l’Università (71,8%, +6,9%).

Calo fiducia in partiti, sindacati e altre confessioni religiose

In calo invece i consensi per Partiti (29,8%, -2,7%), Sindacati (42,7%) e altre Confessioni religiose (34,5%).

In sintesi, i cittadini ripongono maggiore fiducia in quelle Istituzioni percepite come garanti della sicurezza e stabilità, con Forze dell’Ordine e Armate in testa. Il quadro conferma il bisogno di punti di riferimento certi in un contesto di incertezza.

