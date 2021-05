Gli impediscono di portare arco e frecce sul bus: picchiato militare dell’Esercito

Pretende di salire nell’autobus Atac di Roma, alla fermata di via Walter Tobagi, con arco e frecce, ma l’autista lo blocca in quanto armi potenzialmente pericolose su un mezzo pubblico. Così un cittadino del Bangladesh di 33 anni, ha iniziato a discutere animatamente con il conducente del mezzo, arrivando a gesti di violenza fisica.



Un militare dell’Esercito Italiano di passaggio dalla zona, vista la situazione, è intervenuto in aiuto dell’autista, rimediando anche lui dei colpi. Sopraggiunti i Carabinieri si è ristabilita la calma; l’uomo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio, lesioni e porto di armi od oggetti atti ad offendere.



Le autorità hanno inoltre proceduto al sequestro di arco e frecce. L’autista e il militare, entrambi feriti, sono stati medicati presso il Pronto Soccorso, con prognosi di 7 e 1 giorno rispettivamente.

Related Posts MILITARE DI 22 ANNI DELL’ESERCITO ITALIANO TROVATO IMPICCATO A Sessa Aurunca (in provincia di Caserta), un militare si impicca dopo aver ricevuto una…

Arsenale da guerra nascosto in masseria: arrestato giudice e militare dell’esercito Nuovi guai per l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, già arrestato nell’aprile scorso…