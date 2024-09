Gioielliere rapinato e rapito, poi abbandonato in campagna: banda in fuga

La vittima ha 48 anni. Stava andando a una fiera dell’oro.

Un gioielliere è stato rapinato e sequestrato a Corato. Secondo quanto ricostruisce Bari Today il 48enne sarebbe stato sequestrato da un gruppo di persone armate e a volto coperto. A chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso gioielliere, che è stato poi recuperato dagli agenti del commissariato di Bitonto. Dopo essere stato sequestrato è stato abbandonate nelle campagne della frazione di Mariotto.

Il bottino è ancora da quantificare con precisione, ma il suo valore supererebbe i 300mila euro. La banda, secondo quanto denunciato, sarebbe composta da circa 10 persone che avrebbero agito a bordo di due auto, che lo avrebbero avvicinato mentre l’uomo stava raggiungendo alcuni colleghi per partire in direzione Vicenza per una fiera dell’oro.